Какие особенности кольчатых червей позволили им заселить большую часть планеты? Какие приспособления есть у кольчатых червей для перенесения неблагоприятных условий? Как это происходит?

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Тип кольчатые черви подразделяется на следующие классы : мало- и многощетинковые черви,пиявки и др... РАССМОТРИМ ДАННЫЙ ВОПРОС НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАЛОЩЕТИНКОВЫХ ЧЕРВЕЙ-ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ Кольчатые черви заселили большую часть планеты в сязи с выработкой в ходе эволюции специализированных адаптаций(приспособлений) Так у дождевого червя имеются следующие адаптации: удлиненное тело,наличие 2 разновидностей мышц(кольцевые и косые),наличие параподий и др.Также они гермафродиты)