РАСТОЯНИК МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРОДАМИ 420. ПОЕЗДУ НА ПУТИ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА В ДРУГОЙ ОСТАЛО??Ь ПРОЙТИ 180 КМ. НА СКОЛЬКО КМ. БОЛЬШЕ ПОЕЗД ПРОШЁЛ, ЧЕМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ
Математика
РАСТОЯНИК МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРОДАМИ 420. ПОЕЗДУ НА ПУТИ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА В ДРУГОЙ ОСТАЛО??Ь ПРОЙТИ 180 КМ. НА СКОЛЬКО КМ. БОЛЬШЕ ПОЕЗД ПРОШЁЛ, ЧЕМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420-180=240км осталось
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