РАСТОЯНИК МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРОДАМИ 420. ПОЕЗДУ НА ПУТИ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА В ДРУГОЙ ОСТАЛО??Ь ПРОЙТИ 180 КМ. НА СКОЛЬКО КМ. БОЛЬШЕ ПОЕЗД ПРОШЁЛ, ЧЕМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ

Математика

РАСТОЯНИК МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРОДАМИ 420. ПОЕЗДУ НА ПУТИ ИЗ ОДНОГО ГОРОДА В ДРУГОЙ ОСТАЛО??Ь ПРОЙТИ 180 КМ. НА СКОЛЬКО КМ. БОЛЬШЕ ПОЕЗД ПРОШЁЛ, ЧЕМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ

Автор: Гость