Маша купила тетради за 1300 за штуку , и блокноты за 1500 рублей за штуку. За всю покупк?? она заплатила 23900 рублей. Сколько тетрадей и блокнотов купила Маша?

Математика

Маша купила тетради за 1300 за штуку , и блокноты за 1500 рублей за штуку. За всю покупк?? она заплатила 23900 рублей. Сколько тетрадей и блокнотов купила Маша?

Автор: Гость