Маша купила тетради за 1300 за штуку , и блокноты за 1500 рублей за штуку. За всю покупк?? она заплатила 23900 рублей. Сколько тетрадей и блокнотов купила Маша?
Математика
Маша купила тетради за 1300 за штуку , и блокноты за 1500 рублей за штуку. За всю покупк?? она заплатила 23900 рублей. Сколько тетрадей и блокнотов купила Маша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1300+1500=2800. 2) 23900:2800=8,5.... Но так не может быть, возможно допущена ошибка.
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