Спящая царевна.вопросы помогите пожалуйста

Обществознание
Спящая царевна.вопросы помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Спящая кто? царевна? царевна какая? спящая
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