Разделите слова на 2 столбика старые и молодые корчевать, варенье, лепешка, груст??ый, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка. помогите пожалуйста
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Разделите слова на 2 столбика старые и молодые корчевать, варенье, лепешка, груст??ый, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всмысле старые и молодые? Архаизмы и историзмы? Если так, то "Старыми" будет слово корчевать.
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