Разделите слова на 2 столбика старые и молодые корчевать, варенье, лепешка, груст??ый, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка. помогите пожалуйста

Русский язык
Разделите слова на 2 столбика старые и молодые корчевать, варенье, лепешка, груст??ый, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка. помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всмысле старые и молодые? Архаизмы и историзмы? Если так, то "Старыми" будет слово корчевать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра помогите!!!!!!*
Ответить
Математика
На сколько 8/27 от числа 5,4 больше, чем 4 2/3 % от числа 6/7?
Ответить
Математика
Заполни таблицу а =840,64,85,1 . b 30,36,85,0. a+b..............., a-b......................
Ответить
Математика
Вычислите: -9/20+7/40 13/24-5/6 -2/7-16/21 -17/30+16/45 Помогите пожалуйста!!!!!!
Ответить
История
Сколько богов в древнем египте
Ответить