Синквейн царица и царевна сказка о 7 богатырях пушкин

Гость: Гость:

Царевна в изображении Пушкина - отражает представление об идеальной девушке, этакой царевне из народа: тихая, кроткая (не зря же стала умолять чернавку пощадить ее, а не стала активно сопротивляться - они, в принципе, были на равных -две молодых здоровых девки) , красивая (Волшебное зеркальце признает ее "на свете всех милее" из-за чего и заваривается весь сыр-бор) , простой в общении и скромной (не кричит братьям с порога кто она такая - они догадываются "по повадке", что принимали царевну) домовитой и хозяйственной (когда братья богатыри возвращаются домой, они видят "все так чисто и красиво"), верной (остается верна "сыскавшемуся" жениху королевичу Елисею, несмотря на лестные предложения братьев) , сердобольной (подает милостыню - хлеб переодетой нищенкой царице) , доверчивой (после покушения на нее - царскую дочь и, похоже, единственную наследницу, берет у какой-то нищенки яблоко и ест) . Одним словом - царевна - сплошное сборище добродетелей. Царица, в чем-то с царевной схожа. Она тоже красавица из выдающихся. но вот простотой и мягкостью характера здесь и не пахнет "горда, ломлива, своенравна и ревнива". Ревнива настолько, что идет на преступление - попытку убийства падчерицы, и настолько, что умирает в результате с тоски при неудаче. Царица умна ("и умом и всем взяла") и отважна- после первой неудачи пытается убрать царевну с дороги самостоятельно и делает это довольно изобретательно. Умна еще и потому, видимо, что могла поймать в свои сети не кого-нибудь, а царя, причем недавно овдовевшего (год прошел, как сон пустой) и потерявшего, видимо, любимую жену. Необходимость взять новую жену была для него скорее всего шагом чисто политическим. но нигде не говорится, что "молодица" изначально была царского роду-племени. В то же время причина, побуждающая царицу идти на такие меры, как убийство царевны, мягко говоря не так уж и существенна - выдали бы ее за Елисея и свалила бы она с глаз долой в королевство мужа - осталась бы царица первой красавицей (видать все вокруг были еще те уродки, раз чудо-зеркало сравнивает по красоте, белизне и румяности двух женщиш, разница в возрасте которых минимум 14 лет - царь женится через год после смерти первой жены - царевне годик от роду) . Вот так вкратце