пожалуйста решите очень надо поставлю лучший хоть что тоа решите 32 8/15 - модуль (4 2/3) 2 пример модуль (12 3/7)*модуль(-14/29) 3 пример модуль( -1 1/3):модуль (-2/3) 4 пример модуль (-28 5/9) - модуль (6 2/3)

Математика

пожалуйста решите очень надо поставлю лучший хоть что тоа решите 32 8/15 - модуль (4 2/3) 2 пример модуль (12 3/7)*модуль(-14/29) 3 пример модуль( -1 1/3):модуль (-2/3) 4 пример модуль (-28 5/9) - модуль (6 2/3)

Автор: Гость