пожалуйста решите очень надо поставлю лучший хоть что тоа решите 32 8/15 - модуль (4 2/3) 2 пример модуль (12 3/7)*модуль(-14/29) 3 пример модуль( -1 1/3):модуль (-2/3) 4 пример модуль (-28 5/9) - модуль (6 2/3)
Математика
пожалуйста решите очень надо поставлю лучший хоть что тоа решите 32 8/15 - модуль (4 2/3) 2 пример модуль (12 3/7)*модуль(-14/29) 3 пример модуль( -1 1/3):модуль (-2/3) 4 пример модуль (-28 5/9) - модуль (6 2/3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=488/15-14/3=488/15-70/15=418/15=27 целых 13/15 2)=87/7*14/29=87*14/(7*29)=87*2/29=6 3)=4*3/(3*2)=2 4)=257/9-20/3=257/9-60/9=197/9=21 целая 8/9
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