Что за фразеологизм засучив рукава

Русский язык
Что за фразеологизм засучив рукава
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Гость:
Усердно заниматься делом
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