1-2 главы повести "Капитанская дочка"-чтение, анализ, план Помогите пожалуйста! 30 б??лов дам
Литература
1-2 главы повести "Капитанская дочка"-чтение, анализ, план Помогите пожалуйста! 30 б??лов дам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)Детсво и юношество Петра Гринева в семье. 2)Решение отца отправить Петра на службу.Прибытие Петра в Белгородскую крепость
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