На карте цветными на карте цветными карандашами отметьте маршруты путешествий финикийцев пифея Васко да ГамаПОЖЕ ОЧЕНЬ НУЖНО 300БАЛЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

География

На карте цветными на карте цветными карандашами отметьте маршруты путешествий финикийцев пифея Васко да ГамаПОЖЕ ОЧЕНЬ НУЖНО 300БАЛЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Автор: Гость