ВОПРОС НА 100 БАЛЛОВ var a,b,c,p:real; begin writeln('введите размеры треугольника a,b,c'); read(a,b,c); p:=a+b+c; if (a=b=c)then begin writeln('треугольник равносторонний'); writeln('периметр треугольника',p); end el...

Информатика

ВОПРОС НА 100 БАЛЛОВ var a,b,c,p:real; begin writeln('введите размеры треугольника a,b,c'); read(a,b,c); p:=a+b+c; if (a=b=c)then begin writeln('треугольник равносторонний'); writeln('периметр треугольника',p); end else writeln ('треугольник не равносторонний'); end. Ошибка Операция '=' не применима к типам boolean и real что делать?

Автор: Гость