2*3=? сколько будет? подскажите. я уже 3 дня вожусь с этим заданием!

Математика
2*3=? сколько будет? подскажите. я уже 3 дня вожусь с этим заданием!
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Гость:
6 это какой то подвох?
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