Одна бригада за 45 минут может погрузить 5 машин. Сколько машин может погрузить вто??ая бригада за 120 минут, если на погрузку одной машины вторая бригада тратит на 3 мин меньше? 15 баллов.

Математика

Одна бригада за 45 минут может погрузить 5 машин. Сколько машин может погрузить вто??ая бригада за 120 минут, если на погрузку одной машины вторая бригада тратит на 3 мин меньше? 15 баллов.

Автор: Гость