Одна бригада за 45 минут может погрузить 5 машин. Сколько машин может погрузить вто??ая бригада за 120 минут, если на погрузку одной машины вторая бригада тратит на 3 мин меньше? 15 баллов.
Математика
Одна бригада за 45 минут может погрузить 5 машин. Сколько машин может погрузить вто??ая бригада за 120 минут, если на погрузку одной машины вторая бригада тратит на 3 мин меньше? 15 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За х бери производительность,тогда х равен 45 : 5 ответ 9 ,потом 120 : (9-3) ответ 20 вроде так ))
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