Напишите мне очень нужно стих про осень на кыргызском языке дам 10 баллов
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Напишите мне очень нужно стих про осень на кыргызском языке дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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Жиналып полетелиҮйректер " алыс жолды.Астында тамыры ескі шыршаМастерит аю берлогу.Заяц в мех оделся ақ,Болды зайчику жылу.Сипатқа ақуыз ай бойыЗапаста саңырауқұлақтар " дупло.Рыщут волки түнде қараңғыҮшін өндірумен бойынша ормандар.Меж түп - тетерке ұйқыЖасырын келіп қосылады түлкі.Прячет қысқа кедровкаЕскі мүк жаңғақтар еппен.Хвою щиплют глухари.Зимовать бізге ұшыпСеверяне-снегири.
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