Помогите решить задачу? -------------------------------------------- Известно, что у слона одна губа, один хобот а у верблюда — две губы. Кого больше в зоопарке: слонов или двугорбых верблюдов и на сколько, если у них губ н...
Математика
Помогите решить задачу? -------------------------------------------- Известно, что у слона одна губа, один хобот а у верблюда — две губы. Кого больше в зоопарке: слонов или двугорбых верблюдов и на сколько, если у них губ на 5 больше, чем горбов, а горбов в 4 раза больше, чем хоботов? Варианты ответов: ------------------------------ А. Слонов, на 5. Б. Двугорбых верблюдов, на 5. В. Слонов, на 3. Г. Двугорбых верблюдов, на 3.
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