Сочинение в жанре репортажа

Гость: Гость:

Здравствуйте. Мы ведём репортаж из школы. Входя в эту школу мы видим потрясающие клумбы различных цветов. Они так и радуют глаз. Пройдя дальше, в саму школу, можно заметить украшенный стенд , на котором вывешаны различные школьные мероприятия. Дети тут одеты все строго по форме, это не может не радовать. Огромная столовая, войдя в неё мы сразу видим большое количество столов. Стелы столовой украшены цветами и картинами. Рядом висит разнообразное меню. Явно детям оно очень по нраву. Огромное количество кабинетов, в которых дети познают много нового и интересного. На этом наш репортаж заканчивается. Эта школа оставляет много впечатлений. Хочется учиться и познавать новое всё больше и больше.