Вычислите. ( 824 : 8 -102 ) в 4 степени = ?

Математика
Вычислите. ( 824 : 8 -102 ) в 4 степени = ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
824/8=103 103-102=1 1*1*1*1=1 Ответ: 1.
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