10)Тема с завистью смотрит на эту простую жизнь и вдруг в его голове зреет план. Выпишите граматическую(-ие) основу(-ы)
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10)Тема с завистью смотрит на эту простую жизнь и вдруг в его голове зреет план. Выпишите граматическую(-ие) основу(-ы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема-подлежащее,смотрит-сказуемое;план-подлежащее,зреет-сказуемое.После жизнь запятая
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