10)Тема с завистью смотрит на эту простую жизнь и вдруг в его голове зреет план. Выпишите граматическую(-ие) основу(-ы)

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10)Тема с завистью смотрит на эту простую жизнь и вдруг в его голове зреет план. Выпишите граматическую(-ие) основу(-ы)

Автор: Гость