10)Тема с завистью смотрит на эту простую жизнь и вдруг в его голове зреет план. Выпишите граматическую(-ие) основу(-ы)

Русский язык
10)Тема с завистью смотрит на эту простую жизнь и вдруг в его голове зреет план. Выпишите граматическую(-ие) основу(-ы)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема-подлежащее,смотрит-сказуемое;план-подлежащее,зреет-сказуемое.После жизнь запятая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна бригада за 45 минут может погрузить 5 машин. Сколько машин может погрузить вто??ая бригада за 120 минут, если на погрузку одной машины вторая ...
Ответить
Другие предметы
Напишите мне очень нужно стих про осень на кыргызском языке дам 10 баллов
Ответить
Математика
Вычислите. ( 824 : 8 -102 ) в 4 степени = ?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу? -------------------------------------------- Известно, что у слона одна губа, один хобот а у верблюда — две губы. Кого ...
Ответить
Русский язык
Сочинение в жанре репортажа
Ответить