Зачем биссектриса делит угол по полам. Помогите плиз

Геометрия
Зачем биссектриса делит угол по полам. Помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некорректно спрашивать "зачем". Биссектриса делит угол пополам ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Ситуация, когда луч делит угол пополам возникает часто при решении разных задач. Надо же эту ситуацию как-то назвать? Было бы неудобно каждый раз говорить длинную фразу "луч, который делит угол пополам", Вот и придумали еще в древности для такого луча более короткое название "биссектриса". Т.е. спрашивать, зачем биссектриса делит угол пополам, приблизительно так же неправомерно, как справшивать "зачем шар круглый?". Просто круглых предметов много, человек с ними часто сталкивается, для упрощения жизни и придумали более короткое название "шар". Ровно та же ситуация с биссектрисой.
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