Найти 1/5 от 1м. 1/4 от 1кг, 1/2 от 1дм.
Математика
Найти 1/5 от 1м. 1/4 от 1кг, 1/2 от 1дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:5*1=0,2 м = 20 см 1:4*1=0,25 кг = 250 гр 1:2*1=0,5 дм = 5 см
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