Найдите разность 1)7ч.13мин-5ч.26мин=6ч73мин.-5ч26мин.= 2)24м.45см.-13м.96см.= 3)43км.219м.-16км300м.= 4)14мин.5с.-6мин.53с= 5)9т.3ц.14кг.-5т.6ц.22кг.= 6)7т.6ц.35кг.-1т.9ц.44кг.=
Математика
Найдите разность 1)7ч.13мин-5ч.26мин=6ч73мин.-5ч26мин.= 2)24м.45см.-13м.96см.= 3)43км.219м.-16км300м.= 4)14мин.5с.-6мин.53с= 5)9т.3ц.14кг.-5т.6ц.22кг.= 6)7т.6ц.35кг.-1т.9ц.44кг.=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 127 мин или 2 часа 7 мин2) 1055 см или 10 м 55см3) 26919 м или 26 км 919 м4) 432сек или 7 мин 19 сек5) 3692кг или 3т6ц92кг:3
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