Докажите, почему ни один метод обучения не может быть использован как универсальный

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Докажите, почему ни один метод обучения не может быть использован как универсальный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не один метод обучения не может быть универсальным почему: потому что Возьмем например Английский язык Если ты его выучишь то ты также хорошо не будешь знать например Японский язык У кого - то метод обучения строгий у кого - то метод обучения мягкий надеюсь вы поняли.
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