Докажите, почему ни один метод обучения не может быть использован как универсальный

Гость: Гость:

Не один метод обучения не может быть универсальным почему: потому что Возьмем например Английский язык Если ты его выучишь то ты также хорошо не будешь знать например Японский язык У кого - то метод обучения строгий у кого - то метод обучения мягкий надеюсь вы поняли.