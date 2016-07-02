Вычислите: -9/20+7/40 13/24-5/6 -2/7-16/21 -17/30+16/45 Помогите пожалуйста!!!!!!

Гость: Гость:

-18/40+7/40=(-11/40) 13/24-5/6=(-7/24) -6/21-16/21=-22/21=-1 и 1/21 -17/30+16/45=-51/90+32/90=-19/90 Извиняюсь за долгий ответ пришлось отлучится на 5 минут