Вычислите: -9/20+7/40 13/24-5/6 -2/7-16/21 -17/30+16/45 Помогите пожалуйста!!!!!!
Математика
Вычислите: -9/20+7/40 13/24-5/6 -2/7-16/21 -17/30+16/45 Помогите пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-18/40+7/40=(-11/40) 13/24-5/6=(-7/24) -6/21-16/21=-22/21=-1 и 1/21 -17/30+16/45=-51/90+32/90=-19/90 Извиняюсь за долгий ответ пришлось отлучится на 5 минут
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