Напишите сочинение на казахском на тему путишествие

Қазақ тiлi
Напишите сочинение на казахском на тему путишествие
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