Закончите молекулярные уравнения возможных реакций и запишите соответствующие им ионные уравнения.Если реакция не будет протекать,укажите причину этого. 1)P2O5+KOH= 2)Fe(OH)2+HNO3= 3)(NH4)2SO4+NAOH= 4)Ba(OH)2+Fe(NO3)3 5)KO...

Гость: Гость:

1)P2O5+6KOH=2K3PO4+3H2O P2O5 + 6K+ + 6OH- = 6K+ + 2PO4 3- + 3H2O P2O5 + 6OH- = 2PO4 3- + 3H2O 2)Fe(OH)2+2HNO3=Fe(NO3)2+2H2O Fe(OH)2 + 2H+ + 2NO3- = Fe2+ + 2NO3- + 2H2O Fe(OH)2 + 2H+ = Fe2+ + 2H2O 3)(NH4)2SO4+2NaOH=Na2SO4+2NH3+2H2O 2NH4+ + SO4 2- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + SO4 2- + 2NH3 + 2H2O NH4+ + 2OH- = 2NH3 + 2H2O 4)3Ba(OH)2+2Fe(NO3)3=2Fe(OH)3+3Ba(NO3)2 3Ba2+ + 6OH- + 2Fe2+ + 6NO3- = 2Fe(OH)3 + 3Ba2+ + 6NO3- 6OH- + 2Fe2+ = 2Fe(OH)3 5)KOH+NaNO3= реакция практически невозможна, потому что все вещества растворимы в воде 6)Mg(OH)2+FeO=MgO+Fe(OH)2 реакция практически не осуществима, потому что все вещества не растворимые в воде 7)CuOH= реакция не осуществима, при температуре разлагается Cu(OH)2=CuO+H2O, но все равно все вещества в данной реакции не растворимы в воде