Укажите пример без ошибки в форме числительного: 1)семитами семьюдесятью тремя ка??андашами; 2)около обоих столов;3) трое медведей; 4)свыше полтора раз

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Укажите пример без ошибки в форме числительного: 1)семитами семьюдесятью тремя ка??андашами; 2)около обоих столов;3) трое медведей; 4)свыше полтора раз

Автор: Гость