Решите уравнение: 1) 3,6у=9
Алгебра
Решите уравнение: 1) 3,6у=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6у=9, у=9/3,6, у=2,5. Ответ: 2,5.
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