Болелщик- это из какой речи а) разговорной речи б) книжной речи или официально дел??вой стиле язык художественной литературы в .в )любом стиле речи
Русский язык
Болелщик- это из какой речи а) разговорной речи б) книжной речи или официально дел??вой стиле язык художественной литературы в .в )любом стиле речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вввввввввввввввввввввввввввввв, наверное
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