Как будет двигаться тело под действием постоянной силы сонаправленной скорости? а) прямолинейно равноускоренно б)будет покоится в)равномерно по окружности г)прямолинейно равномерно

Физика

Как будет двигаться тело под действием постоянной силы сонаправленной скорости? а) прямолинейно равноускоренно б)будет покоится в)равномерно по окружности г)прямолинейно равномерно

Автор: Гость