Вставте буквы простстрел...нный,обстрел...нная,вымен...нный,вид...нные,увеш...нную,скле...нными,подвеш...нном.
Русский язык
Вставте буквы простстрел...нный,обстрел...нная,вымен...нный,вид...нные,увеш...нную,скле...нными,подвеш...нном.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простреленный, обстрелянная, выменянный, виданные, увешенную, стеклянными, подвешенном.
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