Где нужно поставить запятые в предложении: Меж разорванных в клочья облаков плывущих по небу то исчезали то появлялись светлячки бесчисленных звёзд.

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Где нужно поставить запятые в предложении: Меж разорванных в клочья облаков плывущих по небу то исчезали то появлялись светлячки бесчисленных звёзд.

Автор: Гость