Где нужно поставить запятые в предложении: Меж разорванных в клочья облаков плывущих по небу то исчезали то появлялись светлячки бесчисленных звёзд.
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Где нужно поставить запятые в предложении: Меж разорванных в клочья облаков плывущих по небу то исчезали то появлялись светлячки бесчисленных звёзд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меж разорванных в клочья облаков,плывущих по небу,то исчезали,то появлялись светлячки бесчисленных звезд.
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