226 упражнение. назвать грамматическую основу. Какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое.

Русский язык
226 упражнение. назвать грамматическую основу. Какой частью речи выражены подлежащее и сказуемое.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее существительным а сказуемое глаголом
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