чему равно частное от деления на 7 половины суммы чисел 56 и 42?а) 7;б) 8;с) 9
Математика
чему равно частное от деления на 7 половины суммы чисел 56 и 42?а) 7;б) 8;с) 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : а) Решение: 1)42+56=98 2)98:2=49 3)49:7=7
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