Вот иречка.Вода в речке чиста.Кувшинки лежат на воде.В речке много окуньков идругой рыбы.Вот плотина.Её построили бобры. Вставь попушенфе буквы. пиши проверочные слова.
Русский язык
Вот иречка.Вода в речке чиста.Кувшинки лежат на воде.В речке много окуньков идругой рыбы.Вот плотина.Её построили бобры. Вставь попушенфе буквы. пиши проверочные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и речка. Вода в речке чистая. Кувшинки лежат на воде. В речке много окуньков и другой рыбы. Вот плотина. Её построили бобры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение. Тема: Герой Пушкина, о котором хочется ра??сказать Примерно на страничку, чтобы не было много описания. Гер...
Математика