Вот иречка.Вода в речке чиста.Кувшинки лежат на воде.В речке много окуньков идругой рыбы.Вот плотина.Её построили бобры. Вставь попушенфе буквы. пиши проверочные слова.

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Вот иречка.Вода в речке чиста.Кувшинки лежат на воде.В речке много окуньков идругой рыбы.Вот плотина.Её построили бобры. Вставь попушенфе буквы. пиши проверочные слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и речка. Вода в речке чистая. Кувшинки лежат на воде. В речке много окуньков и другой рыбы. Вот плотина. Её построили бобры.
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