Какие приёмы размещения комнатных растений использованы на рисунке?
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Какие приёмы размещения комнатных растений использованы на рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На этом рисунке приминён приём физиологии каждого растения.Каждое растение подобно человеку имеет характер:Некоторые растения любят жару,другие холод,одни темноту,другие свет... Так и человек,ему может нравится холод или жара... Всё дело в физиологии)))
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