Какие приёмы размещения комнатных растений использованы на рисунке?

Гость: Гость:

На этом рисунке приминён приём физиологии каждого растения.Каждое растение подобно человеку имеет характер:Некоторые растения любят жару,другие холод,одни темноту,другие свет... Так и человек,ему может нравится холод или жара... Всё дело в физиологии)))