Какой порядок действи в вот этом примере 9×9-48:(39-33)×7
Математика
Какой порядок действи в вот этом примере 9×9-48:(39-33)×7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)39-33 2)9*9 3)48:(39-33) 4) 48:(39-33)*7 5)9*9- 48:(39-33)*7
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