Решите уравнение:а)0,2х=7
Алгебра
Решите уравнение:а)0,2х=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это же просто ))) 0,2х=7 х=7÷0,2 х=35 Ответ:35
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