X-100x в минус первой степени

Алгебра
X-100x в минус первой степени
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Гость:
Все на фото подробное решение ответ x2-100 делить на х
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