Пожалуйста напишите сочинение на тему ""Добрые люди, добрые дела,добрые вещи""?????????????????????????????????????????

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Доброе дело может сделать, только вот какое дело можно назвать добрым? Помочь маме убрать комнату, наверное, будет добрым делом. Возможно, доброе дело это, то когда у человека, которому помогаешь, появляется чувство благодарности, радости. Но помогать можно также животным, птицам, которые также умеют благодарить.Доброе дело, несомненно, должно приносить пользу окружающим. Посадить дерево, убрать мусор, сказать спасибо, уступить место может любой из нас. Делать добрые дела не так уж и сложно, но самое главное это результат. От добрых дел мир должен становится светлее и радостнее. Но, к сожалению, многие люди заняты своими делами, им надо учиться, работать, зарабатывать. Совсем нет времени на доброе дело.Постоянно люди находят множество оправданий, только бы не делать что-то. Но на самом деле, кто не хочет, тот ищет причины, кто хочет, тот ищет возможности. Как часто каждый из нас пытается найти возможность сделать доброе дело. На самом деле многие задумывались над этим вопрос, но только единицы пытались что-то изменить, и изменяли.В наше время существуют различные объединения, которое призваны помогать. Ярким примером является Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, их главная цель «Помогать всем страждущим без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле». Если каждый из нас задумается над тем, что он может сделать хорошего для окружающего мира, и попробует это сделать, то жизнь на земле, несомненно, станет лучше, радостнее, счастливее. У каждого человека есть своя сила, которая может преобразить, изменить мир.Надеюсь помогла ))))