В равнобокой трапеции сумма углов при большем основании равна 96 градусов. Найдите углы трапиции

Геометрия
В равнобокой трапеции сумма углов при большем основании равна 96 градусов. Найдите углы трапиции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы при большом основании - 48, 48, при маленьком 132, 132
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