В какие военные вузы Санкт-Петербурга берут девушек после 11 класса?

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В какие военные вузы Санкт-Петербурга берут девушек после 11 класса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Военно- морской институт радиоэлектроники по специальности " психология" Военно- космическую академию по специальности "программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" Военно- медицинская академия по специальности "лечебное дело"
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