Подчеркните причастный оборот,расставьте нужные знаки препинания 1)Всем известно слово «мавзолей» – сооружение воздвигнутое над могилой великого человека. 2)Название произошло от имени Мавсола жившего в четвертом веке до нашей...
Русский язык
Подчеркните причастный оборот,расставьте нужные знаки препинания 1)Всем известно слово «мавзолей» – сооружение воздвигнутое над могилой великого человека. 2)Название произошло от имени Мавсола жившего в четвертом веке до нашей эры и правившего страной под названием Кария. 3)Гробница воздвигнутая вдовой Мавсола Артемисией стала одним из чудес света. 4)Пирамиду венчала колесница запряженная четверкой лошадей. 5)Мавзолей простоявший полтора тысячелетия погиб в двенадцатом веке до нашей эры при землетрясении. 6)Греческий город Эфес расположенный на полуострове Малая Азия был центром поклонения богине Артемиде. 7)Храм Артемиды служивший не только местом молитвы но и жилищем божества был построен среди болот. 8)Герострат мечтавший прославиться уничтожил это здание простоявшее около двухсот лет. 9)Схватившим его стражникам он назвал своё имя. 10)Отстроенный заново храм был разорён завоевателями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчеркните причастный оборот,расставьте нужные знаки препинания1)Всем известно слово «мавзолей» – сооружение ,|воздвигнутое над могилой великого человека. 2)Название произошло от имени Мавсола, |жившего в четвертом веке до нашей эры и правившего страной под названием Кария. 3)Гробница ,|воздвигнутая вдовой Мавсола, Артемисией,| стала одним из чудес света. 4)Пирамиду венчала колесница ,|запряженная четверкой лошадей. 5)Мавзолей, |простоявший полтора тысячелетия|, погиб в двенадцатом веке до нашей эры при землетрясении. 6)Греческий город Эфес|, расположенный на полуострове Малая Азия| ,был центром поклонения богине Артемиде. 7)Храм Артемиды ,|служивший не только местом молитвы но и жилищем божества|, был построен среди болот. 8)Герострат, |мечтавший прославиться| ,уничтожил это здание,|простоявшее около двухсот лет. 9)|Схватившим его| стражникам он назвал своё имя. 10)|Отстроенный заново|, храм был разорён завоевателями.В 9 оборот стоит перед определяемым словом, поэтому не выделяемся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Литература