Подчеркните причастный оборот,расставьте нужные знаки препинания 1)Всем известно слово «мавзолей» – сооружение воздвигнутое над могилой великого человека. 2)Название произошло от имени Мавсола жившего в четвертом веке до нашей...

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Подчеркните причастный оборот,расставьте нужные знаки препинания1)Всем известно слово «мавзолей» – сооружение ,|воздвигнутое над могилой великого человека. 2)Название произошло от имени Мавсола, |жившего в четвертом веке до нашей эры и правившего страной под названием Кария. 3)Гробница ,|воздвигнутая вдовой Мавсола, Артемисией,| стала одним из чудес света. 4)Пирамиду венчала колесница ,|запряженная четверкой лошадей. 5)Мавзолей, |простоявший полтора тысячелетия|, погиб в двенадцатом веке до нашей эры при землетрясении. 6)Греческий город Эфес|, расположенный на полуострове Малая Азия| ,был центром поклонения богине Артемиде. 7)Храм Артемиды ,|служивший не только местом молитвы но и жилищем божества|, был построен среди болот. 8)Герострат, |мечтавший прославиться| ,уничтожил это здание,|простоявшее около двухсот лет. 9)|Схватившим его| стражникам он назвал своё имя. 10)|Отстроенный заново|, храм был разорён завоевателями.В 9 оборот стоит перед определяемым словом, поэтому не выделяемся.