Что такое динотурация белка?
Биология
Что такое динотурация белка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денатурация белков — изменение нативной конформации белковой молекулы под действием различных дестабилизирующих факторов.
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