Что такое динотурация белка?

Биология
Что такое динотурация белка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денатурация белков — изменение нативной конформации белковой  молекулы под действием различных дестабилизирующих факторов.
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