Ученикам 8 класса ВОПРОС Как рассчитать коэффициент увлажнения?

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Коэффициент увлажнения — отношение годового количества осадков к годовой величине испаряемости для данного ландшафта, является показателем соотношения тепла и влаги.Ку=RE R — среднегодовое количество осадков, в мм.E — величина испаряемости (количество влаги, которое может испариться с водной поверхности при данной температуре), в мм.При Ку больше 1- избыточное.При Ку приблизительно 1- достаточноеПри 0.3< Ку< 1- недостаточное При Ку меньше 0,3- скудное