Сравнить дроби 11/12 и 13/16 потом 17/48 и 25 /75

Гость: Гость:

11/12 и 13/16 = 44/48 и 39/48 44/48 > 39/48 11/12 > 13/16 --------------------------------- 17/48 и 25/75 = 17/48 и 1/3 17/48 и 1/3 = 17/48 и 16/48 17/48 > 16/48 17/48 > 25/75