А Ви С лежат на одной прямой расстоние между точками А и В 30 см, а между точками В и ?? - 10 см.Найдите расстояние между А и С

Математика
А Ви С лежат на одной прямой расстоние между точками А и В 30 см, а между точками В и ?? - 10 см.Найдите расстояние между А и С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А        С       В 30-10=20 см вариант 2 А         В       С 30+10=40 см
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