А Ви С лежат на одной прямой расстоние между точками А и В 30 см, а между точками В и ?? - 10 см.Найдите расстояние между А и С

Математика

А Ви С лежат на одной прямой расстоние между точками А и В 30 см, а между точками В и ?? - 10 см.Найдите расстояние между А и С

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