Абсциссой точки перегиба графика функции y=6 x^{2} +2 x^{3} -3 является … 1) – 1 2) 1 3) -3/4 4) 0
Математика
Абсциссой точки перегиба графика функции y=6 x^{2} +2 x^{3} -3 является … 1) – 1 2) 1 3) -3/4 4) 0
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