Как переводится с казахского на русский Тау,өзен,арман

Қазақ тiлi
Как переводится с казахского на русский Тау,өзен,арман
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Тау-гора,озен-река,арман-мечта.
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