ПРОВЕРОЧНОЕ СЛОВА К СЛОВАМ М.... СТОЧЕК Л...СОК М...СТ...РИЦА ЗАМ...СТИТЕЛЬ К..СЬБА
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ПРОВЕРОЧНОЕ СЛОВА К СЛОВАМ М.... СТОЧЕК Л...СОК М...СТ...РИЦА ЗАМ...СТИТЕЛЬ К..СЬБА
Ответ(ы):
Гость:
Мосточек - мост, лесок - лес, мастерица - мАстер, подмастЕрье, заместитель - место, косьба - косит.
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