Этой весной как только пообдуло проселки я собрал свой велосипед и покатил открывать рабочий сезон. синтаксический разбор срооочнооо...

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Этой весной как только пообдуло проселки я собрал свой велосипед и покатил открывать рабочий сезон. синтаксический разбор срооочнооо...

Автор: Гость